В Туле решили перенести Международный фестиваль молодежных театров

01.03.2022
Международный фестиваль молодежных театров GingerFest, который должен был пройти в Туле 15-19 апреля, перенесен на сентябрь из-за ограничения авиасообщения. Об этом сообщили организаторы на странице мероприятия во «ВКонтакте».
«В нынешней ситуации проведение международного театрального фестиваля невозможно. Насколько мы можем сейчас что-то планировать, мы надеемся, что III Международный фестиваль молодежных театров GingerFest состоится в сентябре», — указывается в сообщении.
Фестиваль должен был пройти 15-19 апреля на сценах Городского концертного зала и Центра культуры и досуга города Тулы. К участию в фестивале были отобраны 15 театров, в том числе из Аргентины, Белоруссии, Ирана, Испании, Италии, Латвии, а также восемь российских коллективов.
Фото: Pixabay