Группы Franz Ferdinand и The Killers отменили концерты в России

Британская рок-группа Franz Ferdinand заявила, что не сможет выступить в Москве 1 июля из-за текущей ситуации. Об этом информировало концертное агентство SAV Entertainment.

«Концерт Franz Ferdinand, запланированный 1 июля в Москве, отменяется. По вопросам возврата билетов [просим] обращаться по месту их приобретения», — указывается в сообщении организатора гастролей.





Кроме того, американская группа The Killers не приедет на фестиваль Park Live 16 июля.





Концертные агентства также сообщили об отмене выступлений в России американских групп Green Day и Imagine Dragons.





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