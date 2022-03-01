Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

01.03.2022

Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

Российский дирижер Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО). Такое решение принял обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер, пишет ТАСС.

«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», — говорится в заявлении главы города.

Райтер сказал, что ранее потребовал от дирижера «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от военной операции России на Украине, но Гергиев, по его словам, так и не сделал этого.

Гергиев занимал должность главного дирижера МФО с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.

Фото: Pixabay