Российский дирижер Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО). Такое решение принял обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер, пишет ТАСС.

«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», — говорится в заявлении главы города.





Райтер сказал, что ранее потребовал от дирижера «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от военной операции России на Украине, но Гергиев, по его словам, так и не сделал этого.





Гергиев занимал должность главного дирижера МФО с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.





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