В Архангельске проведут экскурсии в преддверии 350-летия Петра I

Фото: Корнелиус де Брюйн — http://fortress.vif2.ru/list/novodvinsk/index.htm,

Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3278231

С 1 по 4 марта Архангельский краеведческий музей и региональный штаб молодежных трудовых отрядов организуют серию экскурсий. Участникам расскажут об истории Новодвинской крепости, роли Архангельска в освоении Арктики и развитии российского флота.На первой экскурсии «Архангельск — ворота в Арктику» расскажут о трех арктических экспедициях по северным морям под руководством Георгия Седова, Георгия Брусилова и Владимира Русанова.Начало экскурсий в 17:00. Для участия необходимо заполнить заявку на странице «Студенческие отряды Архангельской области» во «ВКонтакте» и дождаться подтверждения от организаторов.