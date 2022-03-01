Три романа Арсеньева переведены на китайский язык

Три романа путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «Сквозь тайгу» были переведены на китайский язык. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

В планах — перевести прозу Арсеньева, 150-летие которого празднуют в этом году, на корейский и вьетнамский языки, чтобы популяризировать его творчество в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.





Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 150-летия со дня рождения путешественника, исследователя дальневосточных земель Арсеньева. В частности, в указе органам власти всех субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных памятной дате.





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