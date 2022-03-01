Евгений Дога намерен отметить юбилей концертом в России

В Санкт-Петербурге народный артист СССР и Молдавии, композитор Евгений Дога даст концерт, приуроченный к его 85-летнему юбилею. Об этом информирует ТАСС.

В интервью ТАСС он рассказал, что пандемия и изоляция лишили его публики, которая, по его признанию, всегда подпитывала творчество. Однако за это время он написал много произведений, которые планирует представить в апреле на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, а также в Румынии и других странах.





Композитор вспомнил, сколько энергии ему дарили концерты в Москве, Зальцбурге, Вене, где работал Моцарт, в Париже, в городах Канады и США. В советское время он объездил страну вдоль и поперек, бывал в Сибири, Заполярье, Дальнем Востоке.





«Особенно нравились концерты на открытом воздухе, куда приходили все, кто пожелал: собиралось несколько тысяч человек и приходило волшебное ощущение, что ты — их частица», — сказал он в интервью ТАСС.





Дога — автор песен, которые исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, София Ротару, Эдита Пьеха, Лариса Долина и другие известные артисты.





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