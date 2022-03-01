Российский книжный союз начал прием заявок на конкурс «Ревизор»

Российский книжный союз приступил к приему заявок на XI конкурс «Ревизор». Конкурс отмечает профессионалов книжной отрасли, проекты в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. Об этом рассказали ТАСС организаторы конкурса.

«Литературных премий у нас много: в них мы отмечаем писателей. Но давайте говорить откровенно: без тех, кто книгу издает, распространяет, доносит до библиотек и читателей — без них писатель будет неизвестен, — привели в пресс-службе слова президента Российского книжного союза Сергея Степашина. — Я хочу пожелать всем участникам принимать активное участие в номинировании и состязании за звание лучших специалистов, проектов и инициатив в книжном деле России, делиться своими успехами, достижениями с коллегами по цеху. Ведь книжное дело — это не только бизнес, в нем очень большое значение имеет культурная, образовательная и социальная составляющие».





Конкурс проходит в 13 номинациях: «Событие года», «Герой нашего времени», «Руководитель компании / Топ-менеджер», «Редактор года / Руководитель направления», «Журналист года», «Блогер года», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Управляющий книжного магазина», «Цифровые сервисы и технологии», «Чтение XXI века», «Лучший образовательный проект».





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