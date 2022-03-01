Премии конкурса имени Рахманинова не будут облагаться налогом на доходы физлиц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому премии Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С. В. Рахманинова не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Конкурс имени С. В. Рахманинова основан правительством в 2021 году и будет проводиться каждые четыре года. Его общий призовой фонд превысит $200 тыс.





«Премия за первое место составит $30 тыс., за второе — $20 тыс., за третье — $10 тыс., за четвертое — $5 тыс. Кроме того, по специальностям „фортепиано“ и „композиция“ предусмотрены пятое и шестое места — по $4 тыс. и $3 тыс. соответственно», — добавили в кабмине.





Председатель оргкомитета конкурса — вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В состав комитета вошли музыканты Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Валерий Полянский, Валерий Пясецкий, Сергей Ролдугин, Владимир Федосеев, а также представители государственных органов и учреждений культуры.





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