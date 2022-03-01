При филиале Всероссийского юношеского симфонического оркестра создадут стажерскую группу

Стажерская группа будет основана при уральском филиале Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО). Об этом информирует ТАСС.

В группу на конкурсной основе войдут учащиеся детских школ искусств, заявила директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская.





Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области, что Уральский юношеский симфонический оркестр первым в России получил статус филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО).





Соглашение об этом подписали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и директор гастрольно-концертного агентства «Концерты, фестивали, мастер-классы» Дмитрий Гринченко.





Уральский юношеский симфонический оркестр в новом составе и новом статусе впервые выступит 3 марта в Свердловской филармонии.





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