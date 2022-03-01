В Ростове-на-Дону открывается выставка отреставрированных редкостей

Фото: Э. Корболд. Свидание Уго с Паризиной. XIX в. Предоставлено пресс-службой РОМИИ

Выставка представит очень редкие произведения, которые находились в хранилище из-за плохого состояния. Благодаря проведенной реставрации предметы включат в выставочные проекты музея.Экспозицию «Искусство стран Востока» дополнят два классических китайских лубка XIX века. Выставку к 350-летию Петра I — несколько графических листов XVIII века, которые в то время использовались как средства массовой информации, пропаганды и документации.В разделе декоративно-прикладного искусства появится западноевропейская, восточная и русская керамика, в том числе чайная пара черного цвета из британского фаянса Веджвуд и китайская фарфоровая ваза с росписью. Посетители также увидят живописные и графические произведения.Проект отличается «уникальностью и разносторонностью жанров, видов и школ изобразительного искусства, техник, а также методов реставрационных программ, разработанных для каждого произведения», подчеркнули в РОМИИ.