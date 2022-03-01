Крис Хемсворт сыграет главного злодея в приквеле «Безумного Макса»

01.03.2022
Австралийский актер, прославившийся ролью бога Тора в киновселенной Marvel, предстанет в образе антагониста в постапокалиптическом экшне, сообщает SlashFilm.
Крис Хемсфорт исполнит роль, противоположную его персонажу в кинокомиксах. Об этом стало известно из книги Blood, Sweat & Chrome, которая рассказывает о создании фильмов «Дорога ярости» и «Фуриоса».
Создатель франшизы «Безумный Макс» Джордж Миллер вдохновился тем, чтобы увидеть Криса Хемсворта в роли злодея, а не положительного персонажа, говорится в книге. Вероятно, его герой будет противостоять Фуриосе, которую сыграет Аня Тейлор-Джой.
Создателям сиквела предстоит найти актеров, которые заменят умерших исполнителей ролей. Среди них — Хью Кияс-Бёрн, сыгравший Несмертного Джо.
Премьера фильма «Безумный Макс: Фуриоса» намечена на май 2024 года.
Фото: кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»