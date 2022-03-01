Концертная индустрия готовится к кризису

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Представители концертной отрасли России ожидают массовые отмены концертов зарубежных артистов в связи с военной операцией РФ на территории Украины, отмечает издание.Концерты в России уже отменили группы Imagine Dragons, Green Day и Brainstorm. Из афиши Санкт-Петербургской филармонии убрали ближайшие выступления Айлена Притчи, Ефима Бронфмана, King’s Singers, из афиши Московской филармонии — Филиппа Херревеге, Семена Бычкова, Кристофа Эшенбаха, Николая Цнайдера, Петра Бечалы. Некоторые российские музыканты тоже отменяют или переносят запланированные концерты.Пока продолжаются продажи билетов на международный фестиваль Park Live в Москве, где должны выступить Placebo, Sum 41, My Chemical Romance.Концертную деятельность продолжают и отечественные исполнители, однако доля выступления иностранных артистов в выручке организаторов составляет 60-70%.Представители индустрии пока не могут оценить размеры убытков. Организаторы ведут переговоры с иностранными агентами о переносе выступлений на год и более, а не о полной отмене концертов, отметили собеседники издания.