В этом году Венецианская биеннале пройдет без России

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Руководство Венецианской биеннале подтвердило в Instagram отмену участия павильона России в предстоящей выставке, которая стартует 23 апреля.Ранее художники Александра Сухарева, Кирилл Савченков и куратор Раймундас Малашаускас отказались от участия в выставке в связи с военной операцией РФ на территории Украины.«Венецианская биеннале проинформирована о решении куратора и художников павильона Российской Федерации, которые подали в отставку со своих должностей, тем самым отменив участие в выставке 2022 г.», — говорится в сообщении.В комментарии также отмечается, что биеннале понимает мотивы, приведшие к этому решению, и «остается местом, где люди встречаются в искусстве и культуре, и осуждает всех тех, кто использует насилие, чтобы помешать диалогу и миру».В этом году Международная выставка современного искусства в Венеции пройдет с 23 апреля по 27 ноября.