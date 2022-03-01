Исторические и краеведческие музеи выступили с обращением по ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте Музея Победы.

«В 1945 году мир праздновал Победу над нацизмом. Тогда все были вместе, на стороне жизни. Казалось, зло больше никогда не поднимет голову, слишком много жертв, крови и боли принес миру нацизм. Мы, сотрудники музеев, бережно храним память о той колоссальной, непомерной цене, которую заплатило человечество за избавление от «коричневой чумы», о великом подвиге советского народа, в армии которого плечом к плечу стояли и русские, и украинские братья», — говорится в обращении.





В нем также отмечается, что «прошло меньше века, ушли из жизни фронтовики, деды и прадеды, остановившие этот ужас». Символика народа, победившего нацизм, отныне на Украине под запретом.





«На украинской земле нацизм вновь поднял голову, а мир забыл. Гибель ни в чем не повинных людей, в том числе детей — 14 тысяч за 8 лет, а мир ослеп. Неонацисты прячутся в жилых кварталах украинских городов и сел, размещают там бронетехнику, прикрываясь мирными жителями, люди молят о спасении, а мир оглох. У нас есть память, есть глаза и слух. История научила, что нацизм в итоге губит страну, где пустил корни. Но сначала он ломает судьбы, не останавливается перед реками крови, лишает жизни», — говорится в обращении.





Написавшие письмо призывают: «Все те, кто сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса быть свободными и жить свободно — право на свою национальную идентичность, должны вспомнить историю распространения и последствия нацистской идеологии, бесспорные свидетельства кошмаров которой тщательно годами собирались в наших фондах».





«Мы, как хранители памяти, точно знаем, что это никогда и нигде не должно повториться, поэтому вынужденное решение президента России — единственно верное», — подчеркивается в обращении.









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