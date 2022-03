Стриминг Peacock выпустит сериал по игре Twisted Metal

Фото: pixabay

По информации издания, сериал по Twisted Metal находится в разработке с осени прошлого года. Его производством займутся Sony Pictures Television, PlayStation Productions и Universal TV. Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Peacock. Дата релиза пока не определена.Шоураннером проекта стал Майкл Джонатан Смит, исполнительными продюсерами — Ретт Риз и Пол Верник, работавшие над сценарием «Дэдпула».На главную роль утвердили Энтони Маки, известного по роли Сокола в кинокомиксах Marvel, фильмам «Повелитель бури» и «Меняющие реальность». Он также станет исполнительным продюсером сериала.Экранизация Twisted Metal дополнит ряд грядущих адаптаций игр: Halo от Paramount+, The Last of Us от HBO, Fallout от Amazon Prime Video.