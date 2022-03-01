Брянский театр кукол проведет бардовский вечер в честь 8 Марта

Фото: pixabay

7 марта в 17:00 в Брянском областном театре кукол состоится литературно-музыкальный вечер с участием Владимира Корытина, Михаила Кузнецова и Алексея Васюкова.Посетители услышат композиции Ю. Визбора, А. Городницкого, Б. Левина, а также авторские песни В. Корытина и М. Кузнецова. Ведущая — член Союза писателей РФ, дипломантка международных поэтических конкурсов Наталья Шестакова.Концерт бардовской песни пройдет в преддверии Международного женского дня. «Что важно в песнях бардов? Конечно же, доброта, человечность, честь, милосердие, любовь», — говорится в описании программы.