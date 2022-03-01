Национальные творческие коллективы России обратились к деятелям культуры

«Культура во всем мире и во все времена всегда была вне политики. Наоборот, культурное взаимодействие подчас было тем единственным, объединяющим и сплачивающим, что поддерживало взаимоотношения между нациями в любые исторические периоды. Что же происходит сегодня?! На фоне развивающегося беспрецедентного давления на нашу Родину, широкомасштабных несправедливых санкций и экономических ограничений мы видим безумные требования к нашим артистам публично высказать осуждение действий России, наблюдаем, как отменяют концерты наших легендарных музыкантов на так называемом прогрессивном западе», — говорится в письме.





Подписавшиеся отметили, что вместе с тем коллективы России всегда открыто и четко отражали свою позицию, защищая интересы своей страны. Представление России на крупнейших мировых сценах, серия концертов весной 2014 года в Крыму, открытие Олимпиады в Сочи, концерты в самых отдаленных и малых городах нашей страны

и многое другое — всё это национальные коллективы России, добавили они.





«И сегодня мы должны помнить, что у нас есть генетический код, мы — потомки победителей и освободителей Европы от фашизма. Мы с полной поддержкой относимся к признанию ДНР и ЛНР, что положило конец настоящему геноциду», — заключается в письме.





Обращение подписали генеральный директор «Росконцерта» Андрей Малышев, генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, художественный руководитель Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого Александра Пермякова, директор Государственного академического Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев, художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора Светлана Игнатьева, директор Государственного ансамбля танца «Вайнах» Рамзан Ахмадов и другие.













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