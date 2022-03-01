«Эйфория» стала вторым самым популярным сериалом HBO





Фото: кадр из сериала «Эйфория»

«Эйфория» с Зендеей в главной роли стала вторым самым просматриваемым сериалом телеканала HBO с 2004 года, уступив лидерство сериалу «Игра престолов» по книгам Джорджа Мартина.По данным журнала, дебютную серию второго сезона тин-драмы посмотрели 19 млн американских зрителей. В среднем просмотры эпизодов «Эйфории» достигают 16,3 млн, что является лучшим показателем среди проектов НВО за последние 18 лет за исключением «Игры престолов».«Эйфория» сохраняет лидерство по просмотрам на HBO Max в США седьмую неделю подряд. Она также стала самым популярным сериалом недели в Европе и Латинской Америке.В центре сюжета «Эйфории» — ученица старшей школы и наркозависимая Ру (Зендея), которая пытается справиться с одиночеством и зависимостью, влюбляется, переживает потери и проблемы в семье.