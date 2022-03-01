В Туле прошли съемки криминального триллера Netflix

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По сообщению издания, съемки продлились около недели. Для их проведения на улице Плеханова убрали снег и включили освещение. Кроме того, было ограничено движение транспорта.«ЗАТО» — четвертый российский проект стриминга Netflix. Действие криминального триллера развернется в середине 1990-х годов в закрытом городе Лобачевск-4. В центре истории окажутся журналистка Кристина и милиционер Дашкин, которые расследуют дело о похищении ребенка.Режиссерами выступают Дарья Жук («Хрусталь») и Станислав Либин («Без следа»). Над сценарием работали Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе. В актерский состав проекта вошли Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Виктория Толстоганова, Максим Стоянов, Илья Исаев и др.