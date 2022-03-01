Эскизы Николая Рериха впервые выставят в Пскове

Оригинальные работы войдут в экспозицию, посвященную Анастасиевской часовне, сообщили в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике.





Эскизы Николая Рериха для Анастасиевской часовни представят на выставке «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить» вместе с документами, посвященными переносу часовни в 1970-х годах, проектами ее реставрации, письмами и фотохроникой.





«Как удалось спасти (часовню) в прошлом? И как ее можно сохранить сейчас? На эти вопросы музей, как хранитель памятника, попытался ответить новой выставкой», — отметили в пресс-службе учреждения.





Анастасиевская часовня создана в 1911 году на месте каменной предшественницы начала XVIII века. Ее расписал иконописец-реставратор Григорий Чириков по эскизам художника Николая Рериха, которые ныне хранятся в Русском музее. По оценкам специалистов, сегодня часовня находится в «остро аварийном состоянии», подчеркнули в музее.





Выставка будет работать с 4 марта по 3 апреля в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове.





Фото: Ludvig14, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90183257