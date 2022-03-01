В образовательной части Кузбасского культурного комплекса были представлены два концертных зала

В Кемерове прошла презентация концертного и камерного залов. Современные сценические площадки открылись в филиале «Сибирский» Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства, которая входит в Кузбасский культурный комплекс. Об этом говорится в сообщении Минкультуры России.

«Мы создаем уникальные условия, в которых талантливые дети сибирского округа могут обучаться у ведущих педагогов страны, развивать свои способности, оттачивать исполнительское мастерство. Эти залы важны и для юных музыкантов, которые будут давать свои первые концерты на площадках мирового уровня, и для слушателей. Жители региона на базе этих площадок смогут приобщаться к музыкальному искусству», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, пишет 10kanal.ru.





Концертный зал школы рассчитан на 280 мест. Главная гордость зала — легендарные концертные рояли Steinway & Sons. Такие инструменты используют на ведущих концертных площадках мира.





Камерный зал, где могут удобно разместиться 50 зрителей, соответствует строгим классическим образцам. В центре расположились два концертных рояля Yamaha, за грандиозный динамический диапазон и тембр признанные профессиональными музыкантами во всем мире.





Для выступлений юных артистов установлены две арфы (единственные в Кузбассе), также имеется полный набор ударных инструментов: литавры, маримбы, ксилофоны, вибрафоны и другие.





Культурно-образовательные комплексы создаются по поручению главы государства с 2019 года — в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерово открываются филиалы крупнейших музеев, театров и ведущих творческих учебных заведений.





Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса