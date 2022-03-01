Выход «Бэтмена» и «Морбиуса» в России отменили

01.03.2022

Выход «Бэтмена» и «Морбиуса» в России отменили
Американские кинокомпании Warner Bros., Sony и Walt Disney приостановили поставку своих фильмов в РФ из-за военной операции России на территории Украины, пишет The Washington Post.

Warner Bros. отменила премьеру самого ожидаемого фильма года «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Он должен был выйти в российских кинотеатрах 2 марта. В компании отметили, что следят за развитием ситуации и надеются на мирное разрешение конфликта.

Sony заморозила ближайшие релизы в России, в том числе кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. В киностудии объяснили решение «военными действиями на украинской территории и, как следствие, неопределенностью и гуманитарным кризисом в регионе».

Walt Disney отменила премьеру мультфильма «Я краснею», созданного совместно с анимационной студией Pixar.

«Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации», — заявили в кинокомпании.

Фото: кадр из трейлера фильма «Бэтмен»