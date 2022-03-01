Выход «Бэтмена» и «Морбиуса» в России отменили

Фото: кадр из трейлера фильма «Бэтмен»

Warner Bros. отменила премьеру самого ожидаемого фильма года «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Он должен был выйти в российских кинотеатрах 2 марта. В компании отметили, что следят за развитием ситуации и надеются на мирное разрешение конфликта.Sony заморозила ближайшие релизы в России, в том числе кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. В киностудии объяснили решение «военными действиями на украинской территории и, как следствие, неопределенностью и гуманитарным кризисом в регионе».Walt Disney отменила премьеру мультфильма «Я краснею», созданного совместно с анимационной студией Pixar.«Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации», — заявили в кинокомпании.