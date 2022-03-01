Джеймс Мэнголд снимет биографический фильм про комика немого кино Бастера Китона

01.03.2022
Кинорежиссер Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari») снимет биографическую ленту про одного из величайших комиков немого кино Бастера Китона. Об этом пишет «Культуромания».
Фильм основан на книге Мэрион Мид Buster Keaton: Cut to the Chase.
Джозеф Фрэнк «Бастер» Китон считается пионером немого кино. Сцены в фильмах «Генерал» и «Шерлок-младший» с его участием до сих пор считаются одними из самых впечатляющих в истории кинематографа.
Ранее Мэнголд уже снимал биографические фильмы. В ленте «Ford против Ferrari» рассказывалось о двух автогонщиках Кене Майлзе и Кэрролле Шелби. Их образы воплотили Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.
Фото: Pixabay