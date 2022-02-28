«Мосфильм» отреставрировал режиссерскую версию «Андрея Рублева»

Фото: кадр из фильма «Андрей Рублев»

Хронометраж картины увеличился до 206 минут — в нее включили вырезанные сцены. Работы по цифровой реставрации продолжались с июля 2021 года по февраль 2022-го на основе материалов из Госфильмофонда РФ. Исходный негатив утрачен, специалисты работали с «промежуточным позитивом» пленки ORWO, который является одним из этапов печати копии для кинотеатров.Главный инженер-технолог «Мосфильма» Алексей Сеньковский отметил, что «более чем полувековой период даже правильного хранения не мог не сказаться на состоянии плёнки». На ней появились «световое дыхание», сколы, грязь, плёночное «зерно», царапины. «Страсти по Андрею» стали «самой тяжелой картиной», которую реставрировали на «Мосфильме», добавил он.На сегодня специалисты «Мосфильма» отреставрировали более 100 кинокартин, в том числе «Вий», «Александра Невского», «Калину красную», «Андрея Рублева» и др.