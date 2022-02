В Петербургской филармонии отменены концерты зарубежных музыкантов

28 февраля Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича объявила об изменениях в программах концертов на ближайший месяц. Несколько зарубежных музыкантов отменили мартовские выступления, уточняет «Интерфакс».«В связи со сложившейся международной обстановкой скрипач Айлен Притчин не сможет выступить на концерте 1 марта с Академическим симфоническим оркестром филармонии», — цитирует агентство пресс-службу площадки.Программа пройдет без солиста. За дирижерский пульт встанет Николай Алексеев. Посетители услышат Симфонию №7 Прокофьева и Симфонические танцы Рахманинова, которые заменили Скрипичный концерт Бетховена.Кроме того, сообщается об отмене фортепианного вечера Ефима Бронфмана, запланированного на 4 марта, и концерта King’s Singers, назначенного на 8 марта. Коллектив не сможет приехать в Россию — вместо него в праздничный день выступит Olympic Brass с программой We are the champions. Выступление американской оперной певицы Джойс Дидонато перенесли с 27 марта на 18 сентября, добавили в пресс-службе.