О первом летописце Петербурга расскажет выставка в РНБ

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Выставка, посвященная автору первого исторического описания Санкт-Петербурга Андрею Богданову (1692-1766), будет работать в новом здании Российской национальной библиотеки в Петербурге.Впервые публике представят первый справочник и путеводитель по Северной столице «Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год, сочиненное г. Богдановым...».Издание является первой энциклопедией, в которой можно найти официальные документы, свидетельства современников, данные по географии, топонимике, застройке, административной структуре, населению города. В «Описание» также включены более 100 иллюстраций. Впервые оно увидело свет в 1779 году — после смерти автора.В экспозицию вошло «Дополнение к историческому, географическому и топографическому описанию Санктпетербурга с 1751 по 1762 год», написанное Богдановым и изданное только в 1903 году. На выставке также представлены раритетные издания, посвященные архитектуре первой половины XVIII в., карты и изобразительные материалы XVIII-XX вв.Посетить выставку можно до 1 июня.