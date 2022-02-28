О первом летописце Петербурга расскажет выставка в РНБ

28.02.2022
Мультимедийный проект «У истоков отечественного краеведения: первый летописец истории Санкт-Петербурга Андрей Богданов» откроется 3 марта, сообщили в Минкультуры РФ.
Выставка, посвященная автору первого исторического описания Санкт-Петербурга Андрею Богданову (1692-1766), будет работать в новом здании Российской национальной библиотеки в Петербурге.
Впервые публике представят первый справочник и путеводитель по Северной столице «Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год, сочиненное г. Богдановым...».
Издание является первой энциклопедией, в которой можно найти официальные документы, свидетельства современников, данные по географии, топонимике, застройке, административной структуре, населению города. В «Описание» также включены более 100 иллюстраций. Впервые оно увидело свет в 1779 году — после смерти автора.
В экспозицию вошло «Дополнение к историческому, географическому и топографическому описанию Санктпетербурга с 1751 по 1762 год», написанное Богдановым и изданное только в 1903 году. На выставке также представлены раритетные издания, посвященные архитектуре первой половины XVIII в., карты и изобразительные материалы XVIII-XX вв.
Посетить выставку можно до 1 июня.
Фото: Alex «Florstein» Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20380476