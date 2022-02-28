Вышел новый трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Фото: кадр из трейлера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore — приквел и спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере, который дебютирует в России 14 апреля.В ролике показали противостояние волшебников и бывших друзей Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда. Судя по трейлеру, сильнейший темный волшебник столетия намерен уничтожить мир маглов (людей без магических способностей). Сторонники Дамблдора, в том числе Ньют Саламандер, Якоб Ковальски и другие герои первых двух частей франшизы, пытаются остановить Грин-де-Вальда.Режиссером фильма выступил Дэвид Йейтс, который снял предыдущие картины. В «Тайнах Дамблдора» появятся Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Эзра Миллер, Дэн Фоглер и другие артисты.В роли темного волшебника снялся Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа. В каст также вошел российский актер Александр Кузнецов («Скиф», «Лето», «Кислота»).