Пианист Ричард Клайдерман выпустил новый альбом Forever Love

Пластинка французского музыканта появилась в Сети. Она доступна на Spotify и других музыкальных онлайн-площадках.





Двойной альбом Forever Love длительностью 1 час 45 минут состоит из 32 композиций, включая ранее не издававшиеся треки и каверы на сочинения других исполнителей.





В пластинку вошли вариации Клайдермана на Can you feel the love tonight из мультфильма «Король Лев», Moon River из фильма «Завтрак у Тиффани», Love story из «Истории любви» и другие.





По словам Ричарда Клайдермана, пандемия стала временем отсутствия концертов и возможностей для записи того, что долго откладывалось из-за гастролей по всему миру.





Фото: pixabay