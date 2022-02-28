Стали известны номинанты премии «Ника»

Названы номинанты кинопремии «Ника» по итогам 2021 года. Об этом говорится на сайте Российской академии кинематографических искусств.

В главной номинации «Лучший игровой фильм» представлены ленты «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, а также картина «Купе номер 6», снятая в копродукции с финскими партнерами (реж. Юхо Куосманен) и «Уроки фарси» Вадима Перельмана (США).





Среди номинантов за лучшую режиссуру — Александр Зельдович, Кира Коваленко, Вадим Перельман, Наташа Меркулова и Алексей Чупов.





За лучший сценарий в этот раз будут бороться ленты «Паркет» Александра Миндадзе, «Последняя «Милая Болгария» Лидии Канашевой и Алексея Федорченко, «Уроки фарси» Ильи Цофина, «Конец фильма» Владимира Котта, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова при участии Марта Таниэля.





В номинации «Лучший неигровой фильм» показаны три ленты: «Кто тебя победил никто» Любови Аркус, посвященный Алле Демидовой, «Расторгуев» Евгении Останиной о документалисте Александре Расторгуеве, фильм о Сергее Бодрове-младшем «Нас других не будет» Петра Шепотинника.





Анимационную категорию представили работы «Песочница» Гарри Бардина, «Огурцы» Леонида Шмелькова, «Жизнь-паскуда» Вари Яковлевой и «О, нееет» Ивана Максимова.





В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Юрий Борисов, Павел Деревянко, Мераб Нинидзе, Филипп Янковский.





На награду за «Лучшую женскую роль» претендуют Милана Агузарова, Тинатин Далакишвили, Ксения Раппопорт.





За звание «Открытие года» поборются актриса Милана Агузарова, режиссеры Роман Васьянов, Любовь Мульменко, Евгений Григорьев, а также сценарист Мария Изюмова.





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