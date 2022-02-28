Жители Тульской области смогут познакомиться с «Подлинной историей Анны Карениной»

12 марта жители Тулы и области смогут узнать подлинную историю Анны Карениной. В Доме культуры «Ясная Поляна» состоится презентация новой книги Павла Басинского, пишет «Тульская служба новостей».

В книге «Подлинная история Анны Карениной» писатель Павел Басинский размышляет над судьбой главной героини одного из самых известных произведений Льва Толстого.





«Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Но я льщу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я, фанатикам, подсевшим на этот роман, разобраться в своих личных Аннах. Разумеется, не согласившись со мной», — сказал Павел Басинский.





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