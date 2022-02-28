Sony показала тизер фильма «Морбиус»

Киностудия Sony Pictures продемонстрировала новый промо-ролик картины «Морбиус». Об этом сообщает «Культуромания».

Ключевую роль в ленте сыграл голливудский актер Джаред Лето. В картине также снялись Майкл Китон, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис и другие актеры.





В фильме будет идти речь об ученом, который страдает от редкого заболевания крови. Во время испытания на себе экспериментального лекарства главный герой превращается в вампира.





Премьера «Морбиуса» намечена на 1 апреля.





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