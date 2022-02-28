В Иванове пройдет фестиваль инклюзивных трупп «Уникальные люди»

Всероссийский форум-фестиваль состоится в марте с участием коллективов из разных регионов России, сообщается на сайте ивановского Центра культуры и отдыха (ЦКиО).





С 1 по 4 марта в ЦКиО проведут фестиваль «Уникальные люди», в котором будут участвовать танцовщики инклюзивных ансамблей и исполнители жестовой песни. В Иваново приедут творческие коллективы из Нового Уренгоя, Коврова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Архангельской области, Алтайского края и других уголков страны.





В рамках фестиваля планируют провести мастер-классы по живописи, круглый стол по вопросам инклюзивного творческого образования и другие мероприятия. Полную программу форума «Уникальные люди» опубликуют в ближайшее время.





Фестиваль реализуется НКО «Атлант» при поддержке Фонда президентских грантов.





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