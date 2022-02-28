Зрителей кинотеатров начнут предупреждать о длительности рекламы

28.02.2022
С 1 марта в России вступают в действие новые правила оказания услуг кинозрителям. Соответствующий указ подписал в 2021 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
С весны информация о длительности рекламных роликов и трейлеров перед показами фильмов в кинотеатрах появится в зонах кассового обслуживания.
«Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс», — говорится в документе.
В кассах и на сайтах кинотеатров можно будет узнать технические характеристики залов, включая ширину экрана, формат звуковой системы, тип проектора, а также тип системы тифлокомментария.
Кинотеатры обязали сообщать зрителям не только об актуальной афише и возрастном ограничении картин, но и о наличии в репертуаре фильмов с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.
Новые правила вступают в действие 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028-го.
Фото: pixabay