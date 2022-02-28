«Большие гастроли» стартуют в Архангельске

Проект организован в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, разработанного Минкультуры РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.





4 марта Костромской областной театр кукол откроет в Архангельске программу «Большие гастроли» в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров. С 4 по 7 марта труппа выступит на сцене Архангельского театра кукол с тремя постановками.





По информации пресс-службы Минкультуры России, спектакль «Три сестры» продолжительностью два часа (с одним антрактом) представят 4, 5 и 6 марта в 18:30.





Спектакль «По щучьему велению» продолжительностью 45 минут покажут 4 марта в 14:00, 5 марта в 11:00 и 14:00.





Кроме того, зрители смогут увидеть постановку «Про мышонка, про котенка, про бессонного ребенка» (35 минут). Ее исполнят четыре раза: 6 и 7 марта в 11:00 и 14:00.





Оператором Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России выступает Росконцерт.





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