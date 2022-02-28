МГАСО под управлением Павла Когана исполнит Россини и Респиги

5 и 7 марта Московский государственный академический симфонический оркестр представит в столице программу из сочинений Джоаккино Россини и Отторино Респиги, сообщили организаторы.





5 марта в 19:00 МГАСО выступит в Концертном зале имени С.В. Рахманинова. 7 марта в 19:00 концерт состоится в Концертном зале имени П.И. Чайковского.





Оркестр под управлением дирижера и художественного руководителя МГАСО Павла Когана исполнит избранные увертюры из опер Дж. Россини. Кроме того, прозвучит музыка из балета «Лавка чудес» О. Респиги, дебютировавшего в 1919 году в Лондоне, и симфоническая поэма «Пинии Рима», ставшая оркестровой работой Респиги в «Римской трилогии», премьера которой состоялась в 1924 году.





МГАСО — один из старейших симфонических оркестров России (основан в 1943 году). С 1989 года его художественным руководителем и главным дирижером является Павел Коган.





Фото: пресс-служба МГАСО