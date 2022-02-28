В Архангельске рассказывают о художественном освоении Арктики в ХХ веке

Стартовал цикл лекций о творчестве художников, познакомивших мир с Арктикой, в контексте мирового освоения региона и истории искусства XX века, сообщили организаторы.





Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова совместно с доктором философских наук Анной Соловьевой запустил новый цикл лекций «Художественное освоение Арктики в ХХ веке».





Курс строится на объединении культурологического, исторического и искусствоведческого подходов — произведения авторов рассматриваются в контексте мирового освоения Северного Ледовитого океана и истории искусства XX века.





Посетители узнают не только о творчестве мастеров, работавших в Арктике (Николай Пинегин, Степан Писахов, Рокуэлл Кент, Федор Решетников, Дмитрий Свешников и др.), но и о творчестве современных народов Арктики. Последние лекции посвятят сравнительному анализу восприятия культуры северных народов европейскими художниками (на примере СССР) и искусству малых народов Арктики (на примере Канады). Это позволит получить более полный художественный образ региона, создававшийся в ХХ веке.





Лекции проходят по воскресеньям в 16:00 раз в месяц. Билеты доступны по «Пушкинской карте».





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