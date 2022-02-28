Ярмарка «Арт-Пермь» объединит участников из 38 городов

В Перми состоится 24-я Международная ярмарка-продажа живописи, графики, искусства, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, сообщили организаторы.





«Арт-Пермь» пройдет с 4 по 13 марта. В этом году ярмарка будет посвящена «движению энергии в пространстве и времени».





Центральным проектом станет MOveMENT Марии Колывановой, в котором она рассуждает о движении в его различных проявлениях во времени, формах и пространстве. Проект представляет собой 12 картин, «оживающих в пространстве и времени»: дополненная реальность добавляет статичным образам движение, рождающее новую жизнь.





В выставке примут участие художники, скульпторы, керамисты, ювелиры, фотографы из 38 городов. Дополнительная программа «Арт-Перми» включает лекции, встречи с художниками, мастер-классы и другие события.





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