Лента «CODA: Ребенок глухих родителей» получила главную премию Гильдии киноактеров США

Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» Сианы Хедер получил главную награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG). Об этом сообщает ТАСС.

В категориях «лучшая мужская главная роль» и «лучшая женская главная роль» обладателями премии стали Уилл Смит в фильме «Король Ричард» (King Richard) о теннисистках сестрах Серене и Винус Уильямс и Джессика Честейн в картине «Глаза Тэмми Фэй» (The Eyes of Tammy Faye, 2021) соответственно.





Гильдия киноактеров США — основанный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии.





Фото: Pixabay