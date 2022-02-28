«Анчартед: На картах не значится» продолжает оставаться лидером проката

28.02.2022
Фильм «Анчартед: На картах не значится» Рубена Фляйшера стал лидером по сборам в прокате в России и странах СНГ. Об этом сообщает «Культуромания».
По данным kinobusiness.com за период с 24 по 27 февраля фильм собрал 135 млн рублей.
Суммарные сборы экранизации видеоигры Uncharted превысили 1 млн рублей. В ленте идет повествование об авантюристах, которые ищут древние сокровища.
На второй строчке рейтинга драма «Мистер нокаут» Артема Михалкова. Фильм о боксере Валерии Попенченко собрал более 60 млн рублей. В картине снялись Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина и другие.
Третье место занимает экранизация романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Фильм собрал чуть более 59 млн долларов.
Фото: Pixabay