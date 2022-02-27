Музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья» стартовал в Белгороде

В Белгородской государственной филармонии прошла торжественная церемония открытия международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 «Борислав Струлёв и друзья», сообщает пресс-служба учреждения.

В концерте открытия приняли участие симфонический оркестр и Академический хор Белгородской государственной филармонии, камерный оркестр Mezzo Music, ансамбль «Мелодия» и Тэп-шоу Flap. Фестиваль будет продолжаться по 5 марта.

Среди участников музыкального события – дирижер филармонического оркестра Хамамацу (Япония), Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, театра «Новая опера» Василий Валитов; заслуженный артист РСФСР, легенда советского джаза, уникальный пианист Леонид Чижик; инструментальный квартет Janoška Ensemble из Вены; вокальный коллектив «Акапелла Экспресс» и другие.

Источник: Белгородская государственная филармония