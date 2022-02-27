Английский актер и сценарист «Доктора Кто» Генри Линкольн умер в 91 год

На 92-м году жизни скончался Генри Линкольн, английский актер, телеведущий, писатель и сценарист, сообщает «Российская газета».

Причина смерти в сообщении издания не указана.

Генри Линкольн (настоящая фамилия Соскин) родился 19 февраля 1930 года в Лондоне.

Линкольн написал сценарии к двум десяткам классических эпизодов сериала «Доктор Кто». Помимо того, он работал над такими проектами, как «Приключения Сары Джейн», «Проклятие темно-красного алтаря», «Хроники», «Эксперт», и так далее.

Участвовал в съемках почти шестидесяти проектов, чаще всего как актер второго плана – «Святой», «Улица коронации», «Крэйн», «Мегрэ», «Мстители». Он также выступал как убедительный лектор и создал ряд псевдоисторических книг, в том числе томик «Святая Кровь и Святой Грааль», позже использованный Дэном Брауном для создания картины «Код да Винчи».

Выход книги состоялся в 1982-м в качестве бонуса к телешоу «Хроники». Ее появление вызвало скандал, после чего она была запрещена в некоторых католических странах.

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