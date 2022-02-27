Английский актер и сценарист «Доктора Кто» Генри Линкольн умер в 91 год

27.02.2022
Причина смерти в сообщении издания не указана.
Генри Линкольн (настоящая фамилия Соскин) родился 19 февраля 1930 года в Лондоне.
Линкольн написал сценарии к двум десяткам классических эпизодов сериала «Доктор Кто». Помимо того, он работал над такими проектами, как «Приключения Сары Джейн», «Проклятие темно-красного алтаря», «Хроники», «Эксперт», и так далее.
Участвовал в съемках почти шестидесяти проектов, чаще всего как актер второго плана – «Святой», «Улица коронации», «Крэйн», «Мегрэ», «Мстители». Он также выступал как убедительный лектор и создал ряд псевдоисторических книг, в том числе томик «Святая Кровь и Святой Грааль», позже использованный Дэном Брауном для создания картины «Код да Винчи».
Выход книги состоялся в 1982-м в качестве бонуса к телешоу «Хроники». Ее появление вызвало скандал, после чего она была запрещена в некоторых католических странах.
Фото: Pixabay