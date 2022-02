На YouTube-канале сервиса Apple TV+ опубликован ролик драматического сериала «Не сработало».

Новое шоу представляет собой экранизацию подкаста WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Роли в сериале исполнили Джаред Лето, Энн Хэтэуэй, О. Т. Фагбенли, Кайл Марвин, Америка Феррера, Крикет Браун, Роберт Эмметт и другие.

В роли режиссеров и исполнительных продюсеров выступили Гленн Фикарра и Джон Рекуа. Сериал расскажет историю краха стартапа WeWork.

Премьерный показ первых трех эпизодов намечен 18 марта 2022 года.

Фото: кадр из трейлера