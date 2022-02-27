Мишустин поздравил Авангарда Леонтьева с 75-летним юбилеем

27.02.2022
«Зрители любят вас, восхищаются вашими творческими работами на театральных подмостках и в кинематографе, а также замечательными поэтическими программами. Педагогика — еще одна грань вашего таланта. Вы открыли путь в профессию многим артистам, которые стали настоящими звездами, завоевали признание публики», — говорится в телеграмме.
Авангард Леонтьев известен по ролям в фильмах «Маленькие трагедии», «Тайна Эдвина Друда», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Месье Ленуар, который...», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и других.
Фото: Pixabay