Мишустин поздравил Авангарда Леонтьева с 75-летним юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ Авангарда Леонтьева с 75-летием, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

«Зрители любят вас, восхищаются вашими творческими работами на театральных подмостках и в кинематографе, а также замечательными поэтическими программами. Педагогика — еще одна грань вашего таланта. Вы открыли путь в профессию многим артистам, которые стали настоящими звездами, завоевали признание публики», — говорится в телеграмме.

Авангард Леонтьев известен по ролям в фильмах «Маленькие трагедии», «Тайна Эдвина Друда», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Месье Ленуар, который...», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и других.

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