Выставка художника из Петербурга начала работу в Нижнем Новгороде.

С 26 февраля по 10 апреля в залах Нижегородского художественного музея на Верхневолжской набережной будет работать выставка художника из Санкт-Петербурга Андрея Бодрова «Живая линия образа», сообщает «Нижегородская правда».

В сообщении издания отмечено, что Бодров сочетает в своих работах опыт специальности инженера и талант художника. Его рисунок в графическом искусстве базируется на нюансах и зависит даже от поверхности бумаги и тонов линий.

Питерский художник предпочитает в своем творчестве концентрироваться на деталях пейзажа города и деревень, которые близки каждому человеку. Частой темой для его картин является ночная столица, дворы Санкт-Петербурга, палисадники в городе, леса и луга деревень.

Бодров также известен как мастер техники «сухая игла», что является одним из видов гравюры на металле. В открывшейся экспозиции представлено около 50 произведений художника, среди них карандашные рисунки, офорты, пастель.

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