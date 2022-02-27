Юбилейный вечер народной артистки России и Украины Ларисы Гергиевой пройдет в Мариинке

27 февраля в Концертном зале Мариинского театра состоится юбилейный вечер народной артистки России и Украины Ларисы Гергиевой, сообщает ТАСС.

Как отметила пресс-служба театра, концерт будет транслироваться в прямом эфире. «Музыкальные поздравления своих воспитанников Лариса Гергиева будет принимать в этот вечер как слушатель в зале. Программа вечера держится в секрете, но можно ожидать, что публика услышит музыкальный фейерверк из самых ярких и эффектных оперных арий и фрагментов», — говорится в сообщении пресс-службы.



Постановкой концерта занимается режиссер Мариинского театра Алексей Степанюк. За пульт встанет дирижер Тимур Зангиев.

Лариса Гергиева возглавляет Академию молодых оперных певцов Мариинского театра, руководит театром оперы и балета во Владикавказе, а также труппой Дигорского драматического театра.

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