Оперный певец и музыкальный продюсер Евгений Шаповалов умер в 53 года

В субботу, 26 февраля, на 54-м году жизни скончался оперный певец и музыкальный продюсер Евгений Шаповалов, стало известно из сообщений, опубликованных его близкими.

«Золотой голос Израиля» скончался в Таиланде после сердечного приступа.

Евгений Шаповалов родился в Барановичах (Белоруссия, СССР) в 1968 году. С семи лет начал петь в хоре, с 13 лет – в ресторанах Барановичей.

Обучался в Одесской консерватории. В 1991 году репатриировался в Израиль, где в 1993-м поступил в музыкальную консерваторию в Тель-Авивском университете.

Написал песню «Джессика» с популярной израильской группой «Этникс», мгновенно ставшую хитом и песней 1993 года. В 1995 году участвовал в проекте «Три тенора» с Дуду Фишером и Габи Садэ.

В 2001 году начал серию концертов под названием «Дуэт» с израильской певицей Шломит Аарон, и в 2003-м вышел альбом с записью их концерта. В том же году выступил с серией концертов совместно с «Мастер-Квартетом», где он исполнил старые хиты, включая песни военных лет, неаполитанские и русские народные песни, а также цыганские романсы.

В 2007 году начал новый проект «Трех теноров» совместно с Феликсом Лифшицем и Владиславом Гораем. В 2008 году участвовал в шоу «Евгений Шаповалов 60/40: Израиль празднует 60 лет, а я 40».

Выступал в более чем 70 странах мира на многих языках (итальянский, русский, иврит, испанский, английский, французский, идиш и т.д.) в разных стилях и жанрах: опера, классическая музыка, мессы и оратории, старинные русские и цыганские романсы, популярные русские и израильские песни, песни военных лет, арии из оперетт и мюзиклов и многое другое.

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