Руководитель балетной труппы театра Станиславского и Немировича-Данченко подал в отставку

Хореограф из Франции Лоран Илер, возглавлявший балетную труппу Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ), заявил об уходе с этого поста, сообщает ТАСС.

О своем решении Илер объявил в воскресенье на сборе труппы, рассказали в пресс-службе МАМТ. В сообщении Agence France-Presse говорится, что он написал заявление об отставке в субботу, объяснив свое решение «геополитической ситуацией». «Я ухожу с грустью, но ситуация не позволяет мне больше спокойно работать», – передает агентство слова Илера.

«Действительно, Лоран Илер уходит, сегодня он объявил на сборе труппы, что покидает театр», – рассказали в театре.



«Покинуть пост художественного руководителя балетной труппы нашего театра – личное решение Лорана Илера. Мы выражаем сожаление и благодарим его за годы плодотворной работы», – говорится в сообщении пресс-службы МАМТ. Илер, в прошлом солист театров в Лондоне и Париже, вступил в должность худрука балетной труппы московского театра в январе 2017 года. Его контракт был продлен минувшей осенью на три года.