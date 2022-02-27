Путин поздравил Татьяну Догилеву с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с днем рождения, говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

«Талантливая, самобытная актриса, вы создали богатейшую галерею разноплановых, но неизменно интересных, запоминающихся работ. Яркий творческий темперамент и профессиональное мастерство снискали вам признание и искреннюю любовь зрителей. Желаю вам здоровья и новых успехов», – сказано в телеграмме. Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве.

Первая профессиональная кинороль – штукатур Нина Бабайцева в лирической комедии Юрия Победоносцева «Безбилетная пассажирка». Самыми известными ролями актрисы – Света в лирической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина, Марина в мелодраме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», продавщица Надежда в фильме Владимира Бортко «Блондинка за углом», медсестра Лида в мелодраме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты», Катя в драме Владимира Бортко «Афганский излом».

Одна из недавних ролей Догилевой в кино – Алла Владимировна в комедийном сериале Александра Бойкова «Отпуск» (2021). Всего актриса исполнила около 100 ролей в различных фильмах и сериалах.

Фото: кадр из фильма «Отдать швартовые»