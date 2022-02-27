Народный артист России Борис Соколов умер в 77 лет

27.02.2022
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля 2022 г. скончался народный артист России, добрый, удивительный человек Борис Соколов», – говорится в сообщении театра. Причины смерти не уточняются.
Борис Соколов родился 18 марта 1944 года. В 1965-м году окончил московский ГИТИСа. Известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Мужчины не плачут».
Больше всего зрителям запомнились его герои в спектаклях «Кин IV», «Возвращение к жизни», «Генерал Серпилин», «Приглашение в замок», «Святая святых», «Прощай, клоун!» «Дни Турбиных», «Французские штучки», «Полоумный Журден».
Последней работой актера в кино стала роль доктора в многосерийном фильме «Белая гвардия» режиссера Сергея Снежкина. О дате и месте прощания будет объявлено позже.
Фото: кадр из фильма «Жизнь и приключения четырех друзей»