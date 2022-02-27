Народный артист России Борис Соколов умер в 77 лет

27.02.2022

Народный артист России Борис Соколов умер в 77 лет

На 78-м году жизни скончался актер Борис Соколов, сообщается на официальном сайте Театра имени Коммисаржевской.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля 2022 г. скончался народный артист России, добрый, удивительный человек Борис Соколов», – говорится в сообщении театра. Причины смерти не уточняются.

Борис Соколов родился 18 марта 1944 года. В 1965-м году окончил московский ГИТИСа. Известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Мужчины не плачут».
Больше всего зрителям запомнились его герои в спектаклях «Кин IV», «Возвращение к жизни», «Генерал Серпилин», «Приглашение в замок», «Святая святых», «Прощай, клоун!» «Дни Турбиных», «Французские штучки», «Полоумный Журден».

Последней работой актера в кино стала роль доктора в многосерийном фильме «Белая гвардия» режиссера Сергея Снежкина. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Фото: кадр из фильма «Жизнь и приключения четырех друзей»