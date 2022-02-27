Телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с программой «Орел и решка»

27.02.2022

Телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с программой «Орел и решка»

Руководство телеканала «Пятница» прекратило сотрудничество с украинским производителем программы о путешествиях «Орел и решка», сообщает пресс-служба вещателя.

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», – заявили в пресс-службе. Ранее вещатель прекратил сотрудничество с Мариной Гранкиной, которая была продюсером продакшена TeenSpirit, производящего проект «Орел и решка».

На данный момент сетка канала состоит из проектов российского производства. В эфире новые сезоны программ «Кондитер», «На ножах», «Четыре свадьбы», «Детектор», «Гастротур» и др.

К выпуску в эфир также готовятся проекты собственного производства: новый сезон «Битвы шефов» и премьеры шоу «Пацанки. Сестры» и «Мистер Х».

Фото: кадр из «Орел и решка»