Телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с программой «Орел и решка»

27.02.2022
«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», – заявили в пресс-службе. Ранее вещатель прекратил сотрудничество с Мариной Гранкиной, которая была продюсером продакшена TeenSpirit, производящего проект «Орел и решка».
На данный момент сетка канала состоит из проектов российского производства. В эфире новые сезоны программ «Кондитер», «На ножах», «Четыре свадьбы», «Детектор», «Гастротур» и др.
К выпуску в эфир также готовятся проекты собственного производства: новый сезон «Битвы шефов» и премьеры шоу «Пацанки. Сестры» и «Мистер Х».
Фото: кадр из «Орел и решка»